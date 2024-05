Eirik Nordqvist sendte Lillehammer 2 i ledelsen etter 23 minutter, men Ole Sigvart Møller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-1.

Scoret på straffespark

Lillehammer 2 scoret selvmål etter 62 minutters spill. Nordqvist (Lillehammer 2 G14) satte inn et straffespark like etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp er Lillehammer 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås er nummer tre med fire poeng.

Ivan Suton var dommer i oppgjøret.

Lillehammer 2 spiller neste kamp mot HamKam 2 9. mai, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås prøver seg mot Otta/Heidal 14. mai.