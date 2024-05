Namsos tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Elverum, og samme spiller (Namsos) scoret på straffe etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Namsos vant etter målrik andreomgang

Noen minutter etter hvilen reduserte Neset ved Simen Moksnes. Namsos-spiller Krzysztof Marian Suchecki satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Elverum fikk sitt hattrick da det var spilt en halv time i andre omgang. Jesper Einarson Berg reduserte til 2-4 to minutter senere. Patrick Åsegg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Namsos fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Nesets Jonathan Lein Valberg, Kjell Arne Aatlo, Henrik Aassved Fjerdingøy og Simen Moksnes fikk gult kort. For Namsos fikk Martin Nordhaug Johnsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Neset på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Namsos ligger på andreplass med ni poeng.

Anders Thorgersen Laukvik var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Namsos bryner seg på Beitstad 7. mai, mens Neset spiller neste kamp mot Varden Meråker dagen etter.