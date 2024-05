Reinen fikk et forsprang da Daniel Johannes Koppinen satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og Jesper Wahl Norum fikk nettsus og doblet ledelsen for Reinen etter 33 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2.

Kvaløya sikret poeng

Johannes Strandskog Jenssen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 noen minutter ut i andre omgang, og Dennis Emilian Bryne sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Ny runde - nye muligheter

Daniel Aleksander Hansen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Kvaløya måle krefter med Senja 9. mai. Reinen møter Tromsø 14. mai.