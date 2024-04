Bare noen minutter ut i kampen tok Vestbyen ledelsen ved Flaa, men Line Hoel Fossmo sørget for balanse i Orkla-regnskapet da hun satte inn 1-1 allerede etter fire minutters spill. Tiril Fagerholt Bakke sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 2-1-målet åtte minutter senere, men Flaa utlignet for Vestbyen et kvarter før sidebytte. Vestbyen tok ledelsen igjen da Kristine Hokseng Øien satte inn 3-2 tre minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Økte ledelsen

Oline Alander sørget for at resultattavla viste 4-2 åtte minutter før slutt, og åtte minutter senere la Maria Skjærvik på til 5-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Poengjakten fortsetter

Dominik Leon Ucher dømte oppgjøret.

Vestbyen spiller neste kamp mot Gimse/Melhus/Gauldal 20. april, mens Orkla spiller mot Strindheim to dager senere.