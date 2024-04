Ane Troset Saur sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter 14 minutters spill, og Paloma Rosa Grøndal fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før hvilen. Amanda Østvik økte ledelsen for Steinkjer da hun satte inn 3-0 to minutter før pause, og innbytter Eva Charlotte Bang hadde nettopp entret banen da hun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 til pause.

Redusering etter pause

Sarah Martinussen reduserte for Medkila seks minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Medkilas Thea Bolstad Andreassen fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Madelen Rønvik var dagens dommer.

I neste runde skal Steinkjer møte Krokelvdalen, mens Medkila møter Rosenborg 2.