Ylva Moen Omland sendte Flekkefjord foran da hun satte inn 1-0 etter bare to minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 et kvarter før sidebytte. Frida Strømland-Eriksen økte ledelsen da hun satte inn 3-0 noen minutter før hvilen, og etter 35 minutter var hattricket et faktum for Ylva Moen Omland. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Flekkefjord var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang scoret Flekkefjord-angriperen igjen da hun gjorde 5-0, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ylva Moen Omland satte inn 6-0. En spiller økte ledelsen for Flekkefjord da hun satte inn 7-0 fire minutter senere, og etter 62 minutters spill la Ylva Moen Omland på til 8-0 for Flekkefjord. Lina Dybvik Moen økte til 9-0 for Flekkefjord like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-0.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Flekkefjord på andreplass på tabellen med fire poeng, mens FLIK ligger på femteplass med null poeng.

Odd Inge Gullestad dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. april. Flekkefjord skal spille mot Mandalskameratene, mens FLIK møter Kvinesdal/Knaben og Fjotland.