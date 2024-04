Austevoll 2 fikk et forsprang da Knut Magnus Østervold satte inn 1-0 etter 15 minutters spill, men Jakob Wolff Djeda sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 30 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Austevoll 2 hadde grunn til å juble mot Baune

Leandro Oquias Sandtorv sendte Austevoll 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og tre minutter senere scoret Kirils Fjodorovs for Austevoll 2. Baune reduserte til 2-3 ved Matheo Telle Stranden et kvarter før slutt. Simon Møgster Fyllingsnes satte ballen i mål ti minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Fjodorovs fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Baune på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Austevoll 2 er på andreplass med seks poeng.

Olav Britanus Erdal Mo var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Austevoll 2 måle krefter med Bønes 2, mens Baune møter Nore Neset 2.