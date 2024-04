Svelgen tok ledelsen ved Mali Alvilde Myklebust etter tolv minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Svelgen etter 27 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-2.

Selje / Stadlandet hadde grunn til å juble mot Svelgen

Victoria Bina Rundereim reduserte til 1-2 for Selje/Stadlandet etter 48 minutter, og ti minutter senere scoret Norah Vårdal for Selje/Stadlandet. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 3-2 etter 59 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Mye å se fram til neste runde

Arif Selcuk var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Selje/Stadlandet måle krefter med Sandane, mens Svelgen møter Sandane.