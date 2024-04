Malvik 2/Hommelvik 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Riiber sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutter, men Peder Uthus utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 33 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Straffemål

Nicklas Eriksen Moen sørget for at Malvik 2/Hommelvik 2 tok ledelsen igjen med sin scoring ni minutter etter sidebytte, og Riiber scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 seks minutter senere. Etter 58 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Nikolai Marstad Hårstad reduserte til 2-3. Ti minutter på overtid fikk Malvik 2/Hommelvik 2 straffespark, og Alexander Wilmann scoret 4-2-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Selbus David Nissestad Unsgård fikk se det gule kortet. For Malvik 2/Hommelvik 2 fikk Vetle Alvarin Granlund-Lie og William Valle gult kort.

Spennende runde i vente

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Selbu måle krefter med Stjørdals-Blink 2 23. april, mens Malvik 2/Hommelvik 2 møter Hegra samme dag.