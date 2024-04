Fredrik Rusten Eide sendte Trio 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 22 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Hentet inn ledelsen

Jonas Hetland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og etter 57 minutters spill tok Odda ledelsen ved Jonas Augestad Nysveen. Jonas Helland utlignet da han satte inn 2-2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Odda topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Odda på topp i serien på tabellen med sju poeng, mens Trio 2 er på sjetteplass med to poeng.

Geir Inge Myrvold var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Odda måle krefter med Ølen 29. april. Trio 2 møter Trio 22. mai.