Lawrence Litlehamar sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 24 minutter, og Kjell Sverre Riise fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Ekspederte straffe i mål

Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Eirik Jireh Rasmussen Kleven satte inn 3-0 for Solid 2. rett etterpå fikk Solid 2 straffespark, og Preben Losnegård Mehammer satte inn 4-0-målet. Raman Hussein Saleem økte til 5-0 for Solid 2 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-5.

Djerv 1919 3s Jonas Haavik Osmundsen og Magnus Skjølingstad Grønås fikk se det gule kortet.

Solid 2 topper serien

Djerv 1919 3 har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter tirsdagens kamp er Djerv 1919 3 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Solid 2 ligger på førsteplass med tre poeng.

Frode Hundsnes dømte kampen.

I neste runde skal Solid 2 måle krefter med Torvastad 2 16. april. Djerv 1919 3 møter Kolnes 17. april.