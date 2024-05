Rørvik 2 tok ledelsen da Olav Andre Fausa scoret etter bare tre minutter, og Eivind Kristian Lundseng doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Jørn Inge Nogva økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter tolv minutters spill, og Andreas Moe økte til 4-0 sju minutter senere. Chris-Gøran Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Rørvik 2, og Lundseng scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 et kvarter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 6-0.

Rørvik 2 var suverene i andre omgang

Kasper Engesvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og etter 77 minutter scoret Hansen igjen da han gjorde 8-0. To minutter før slutt la Halvard Valø på til 9-0 for Rørvik 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-0.

Rørvik 2s Torbjørn Bach pådro seg gult kort. For Snåsa fikk Lars Kristian By Lysholm og Sander Melhus Olsen gult kort.

Rørvik 2 serieleder

Etter lørdagens kamp er Rørvik 2 nummer én på tabellen med 16 poeng, mens Snåsa er på ellevteplass med ett poeng.

Kjetil Bruland Sørensen var dommer i kampen.

Snåsa spiller neste kamp mot Kolvereid 13. mai, mens Rørvik 2 bryner seg på Flatanger 2 30. mai.