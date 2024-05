Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Fosen 2 sikret tre poeng

Ayana Cynthia Otterstad Payton sendte Fosen 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter 45 minutters spill, men Adriana Tørstad Pettersen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 ni minutter senere. Ayana Cynthia Otterstad Payton scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 etter 65 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Tok over tredjeplassen

Fosen 2 står uten poengtap så langt i år.

Etter onsdagens kamp er Nationalkameratene 2 nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Fosen 2 er på tredjeplass med ni poeng.

Jonas Træthaug Moen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Fosen 2 måle krefter med Flatås 2 11. mai. Nationalkameratene 2 møter Astor 2 12. mai.