Stordal/Ørskog tok ledelsen da Mathias Brusdal Nesvik scoret etter tolv minutter, men Erlend Nicolai Fjeldstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-1.

Herds Scott Drabløs Fellows fikk gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter onsdagens kamp er Herd på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Stordal/Ørskog ligger på tredjeplass med sju poeng.

Even Myrheim var dagens dommer.

I neste runde skal Herd møte Langevåg, mens Stordal/Ørskog møter SIF/Hessa.