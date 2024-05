Martin Sandvik sendte Kvernbit 2 tidlig i føringen. Ved pause var stillingen 0-1.

Nordhordland 2 med snuoperasjon

Nordhordland 2 utlignet til 1-1 da Bårtvedt satte ballen i mål etter 58 minutter, og Nordhordland 2 tok ledelsen da samme spiller scoret fem minutter før slutt. Nordhordland 2-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 3-1 like etterpå. Leon Andrè Mjåtveit Bengtson reduserte for Kvernbit 2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-2.

Troner øverst

Etter mandagens kamp ligger Nordhordland 2 på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Kvernbit 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Trond Wiberg Krohn Sagstad var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvernbit 2 bryner seg på Varegg/Sandviken 3 26. mai, mens Nordhordland 2 spiller neste kamp mot Hausvik to dager senere.