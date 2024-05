Lillesandbu senket Dombås / Lesja / Lesjaskog

Øystein Lillesandbu ble med sine to scoringer den store helten for Kvam i 2-1-seieren over Dombås/Lesja/Lesjaskog i 6. divisjon, Indre Østland - Avdeling 1 i fotball mandag. Dombås/Lesja/Lesjaskog har tapt to kamper på rad.