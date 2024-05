Jenny Marie Mannsverk ga Våg 2 ledelsen tidlig med sin scoring allerede i åpningsminuttet, og 23-åringen scoret og doblet ledelsen for Våg 2 ett minutt senere. Karianne Billing satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Våg 2 etter kun tre minutters spill, og like etterpå økte Våg 2 ved samme spiller. Martine Sæverud satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Våg 2. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-5.

Målløs andreomgang

Etter hvilen ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 0-5.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp ligger FLIK på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Våg 2 er på førsteplass med sju poeng.

Heti Hoti dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. FLIK bryner seg på KSI 10. mai, mens Våg 2 spiller neste kamp mot Rygene/Express/Lia 15. mai.