Tynset 3 tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av en av lagets spillere. Tynset 3 doblet ledelsen da Frikk Audin Randen Ramberg satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2.

Straffescoring

Noen minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 3-0. Etter 42 minutter reduserte Esiey Teame Sahle til 1-3 for Tynset 2. Yared Berhe Habtemichael satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tynset 3 etter 63 minutters spill, og rett etterpå la Sigve Karlot Bangen på til 5-1 for bortelaget. Sahle (Tynset 2 G14) scoret fra straffemerket tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-5.

Tynset 3 klatret til andreplass

Det var Tynset 3s fjerde strake seier.

Etter kampen har både Tynset 2 og Tynset 3 tolv poeng.

Ola Holann dømte oppgjøret.

15. mai er det ny kamp for Tynset 3. Da møter de Kvikne. Tynset 2 skal måle krefter med Kvikne 22. mai.