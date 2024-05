Henrik Espeland ga Jondal ledelsen tidlig i oppgjøret, og Jondal doblet ledelsen da Mathea Sollesnes satte inn 2-0. Etter 15 minutters spill reduserte Vestsiden-Askøy 2 da Noah Gabrielsen Ravnanger satte inn 1-2-målet. Isabella Åsen Molland satte ballen i mål åtte minutter senere. Etter 27 minutter reduserte Theo Christoffer Berentsen til 2-3 for Vestsiden-Askøy 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Vestsiden-Askøy 2 med snuoperasjon

Samme lag utlignet til 3-3 da Lucas Kristoffer Jenssen satte ballen i mål ti minutter ut i andre omgang, og fem minutter senere tok vertene ledelsen ved Noah Gabrielsen Ravnanger. M. Sollesnes sørget for balanse i Jondal-regnskapet da han satte inn 4-4 etter 52 minutters spill. Noah Gabrielsen Ravnanger laget hattrick da han ordnet 5-4 rett etterpå, men etter 60 minutter var hattricket et faktum for M. Sollesnes. Tinius Sollesnes sørget for at Vestsiden-Askøy 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring tre minutter senere, og Lucas Kristoffer Jenssen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-5 ett minutt før full tid. T. Sollesnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-5 for vertene like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-5.

Vestsiden-Askøy 2 klatrer til fjerdeplass

Vestsiden-Askøy 2 har vunnet sine siste tre hjemmekamper.

Etter søndagens kamp ligger Vestsiden-Askøy 2 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Jondal er på tiendeplass med null poeng.

Parnanthu Reji Prabaharan dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestsiden-Askøy 2 måle krefter med Nordnes 2, mens Jondal møter Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2.