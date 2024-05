Stord/Solid/Trott tok ledelsen tidlig ved Aron Laukhamar Matre, men Dennis Solheim Markhus utlignet da han satte inn 1-1 et kvarter før pause. Rett etterpå var Trio uheldig og gjorde selvmål. Bjørn Stokken Salomonsen sørget for Stord/Solid/Trott-jubel da han satte inn 3-1 etter en halv time. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Straffemål

To minutter etter sidebytte fikk Trio straffe. Markhus satte inn 2-3-målet, og Trios samme spiller scoret fra straffemerket seks minutter senere. Etter 57 minutter fikk Stord/Solid/Trott straffespark, og Sebastian Spissøy-Stokka scoret 4-3-målet. Nicklas Brady-Vikene scoret for vertene og sørget for at stillingen var 5-3 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-3.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Stord/Solid/Trott på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Trio ligger på sjuendeplass med ett poeng.

Per Martin Furevik var dommer i kampen.

I neste runde skal Trio måle krefter med Sotra 2 20. mai. Stord/Solid/Trott møter Nymark 26. mai.