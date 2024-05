Amalie Rusten sendte Stranda i føringen etter 13 minutter, men Madelene Almestad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 fire minutter senere. Amalie Rusten scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 etter 28 minutters spill. Ved pause var stillingen 2-1.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 2-1.

Stranda leder serien

Etter torsdagens kamp er Stranda på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Ørsta ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Napewa Zikama var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stranda måle krefter med SIF/Hessa, mens Ørsta møter Blindheim 2.