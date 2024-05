Mathilde Askeland-Larsen sørget for at Trott/Solid/Stord 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare tre minutters spill, og Trott/Solid/Stord 2 doblet ledelsen da Margaret Bjelland Løkhammer satte inn 2-0 to minutter senere. Ane Vik Framnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trott/Solid/Stord 2, og Trott/Solid/Stord 2 økte ledelsen da Løkhammer satte ballen i nettet etter 29 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Askeland-Larsen økte til 5-0 for vertene seks minutter senere, og Løkhammer fikk sitt hattrick noen minutter før sidebytte. Noen minutter før hvilen fullførte Askeland-Larsen sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 7-0.

Trott / Solid / Stord 2 var suverene i andre omgang

Andrea Kaldråstøyl Valenza økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 8-0 noen minutter ut i andre omgang, og etter 53 minutters spill økte Trott/Solid/Stord 2 ved samme spiller. Fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Astrid Madtsen satte inn 10-0 for hjemmelaget, og ett minutt før slutt vartet Valenza opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 11-0.

Antonia Berentsen Alsaker fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Trott/Solid/Stord 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Fyllingsdalen 3 er på niendeplass med null poeng.

Åge Eide var kampleder.

I neste runde skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Lyngbø/Frøya 23. mai. Fyllingsdalen 3 møter Fana/Sædalen 2 30. mai.