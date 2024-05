Gossen tok ledelsen da Hilde Marie Hollingen scoret noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Scoret på straffespark

Synne Rød doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 to minutter etter sidebytte. I samme minutt reduserte Kvass/Ulvungen/Tingvoll da Malak Alamoudi satte inn 1-2-målet, og Malin Kindsbækken Dragset utlignet da hun satte inn 2-2. Et kvarter før full tid fikk Gossen straffespark, og Alva Elen Sporsheim Raum satte inn 3-2-målet. June Solem Sandøy gjorde 4-2 like etterpå, og etter 59 minutter økte Gossen ved Hilde Marie Hollingen. Kvass/Ulvungen/Tingvoll reduserte til 3-5 ved Malin Kindsbækken Dragset fire minutter senere. Rød scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-3 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-3.

Tok over andreplassen

Etter torsdagens kamp er Gossen nummer to på tabellen med ni poeng, mens Kvass/Ulvungen/Tingvoll er på tredjeplass med seks poeng.

Eirik Andreas Fredheim Øystad var dommer i kampen.

I neste runde skal Gossen måle krefter med Bud/Bryn 23. mai. Kvass/Ulvungen/Tingvoll møter Frei 2 24. mai.