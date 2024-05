Skaun/Buvik fikk en pangåpning på kampen da Elise Groven sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-1.

Scoring fra elleve meter

Fire minutter etter pause scoret Vida Fredagsvik Holthe for Charlottenlund, og et kvarter før slutt fikk Charlottenlund straffespark. Vedul-Kjelsås scoret fra straffemerket. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Charlottenlund nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Skaun/Buvik er på tredjeplass med ni poeng.

Julian Elstad var kampleder.

Skaun/Buvik møter Utleira 20. mai, mens Charlottenlund spiller neste kamp mot Stadsbygd/Vanvik/Rissa dagen etter.