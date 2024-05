Roman Yushchenko sendte Brønnøysund 2 i føringen etter bare to minutter, og Brønnøysund 2-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter et kvarter. Like etterpå reduserte Trym Aleksander Fjelldalselv til 1-2 for Hilstad. Yushchenko fikk sitt hattrick etter 18 minutter, og to minutter senere la Leon-Endré Rodal Lie på til 4-1 for Brønnøysund 2. samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 et kvarter før pause, og åtte minutter senere vartet Brønnøysund 2-spilleren opp med hattrick. Fem minutter før sidebytte økte Brønnøysund 2 ved Ramadan Hussein, og Mathias Paulsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Brønnøysund 2. Leon-Endré Rodal Lie scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 9-1 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 9-0.

Målbonanza etter hvilen

Fem minutter ut i andre omgang scoret Leon-Endré Rodal Lie igjen da han gjorde 10-1. Hilstad scoret selvmål ni minutter senere. Hussein satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 52 minutters spill, og Mathias Paulsen økte ledelsen da han satte inn 13-1 like etterpå. Etter 60 minutter fullførte Brønnøysund 2-spilleren sitt hattrick, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Rihards Zilberts satte inn 15-1. Tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Julian Warholm satte inn 16-1 for vertene. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 16-1.

Klatret på tabellen

Det var årets første seier for Brønnøysund 2.

Etter tirsdagens kamp er Brønnøysund 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Hilstad er nummer åtte med null poeng.

Jan Solbakk dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Brønnøysund 2 bryner seg på Sømna 28. mai, mens Hilstad spiller neste kamp mot Brønnøysund to dager senere.