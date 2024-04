Sædalen/Kringlebotn fikk en drømmeåpning på kampen da Lazar Smiljic sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, men etter 23 minutters spill utlignet Ferdinand Lavik-Skogseid for Askøy. Håkon Knudsen Erstad var uheldig og satte ballen i eget mål for Sædalen/Kringlebotn ett minutt senere. Tobias Eikemo Landøy scoret 3-1-målet for Askøy etter 32 minutter. Ved pause var stillingen 1-3.

Askøy dro ifra

Etter 52 minutters spill økte bortelaget ved Lucas Hatland-Kleppe. Mathias Mæhle Andersen reduserte til 2-4 for Sædalen/Kringlebotn like etterpå. Etter et kvarter av andreomgangen la Simen Risvand Mo på til 5-2 for Askøy. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-5.

Topper serien

Sædalen/Kringlebotn og Askøy er nå begge oppe på tre poeng.

Carsten Andreas Lekven dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sædalen/Kringlebotn spiller neste kamp mot Østsiden Askøy 30. april, mens Askøy spiller neste kamp mot Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord.