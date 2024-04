Jakob Sætre Knutsen sendte Sotra 2 i føringen etter kun ti minutters spill, og Gjellestad fikk nettsus og doblet ledelsen etter 24 minutter. Samme spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Sotra 2 tok seieren etter målrik andreomgang

Sotra 2-keeperen sikret seg hattrick da han ordnet 4-0 etter 46 minutters spill, og Sotra 2 økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-0. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte en spiller til 1-5 for Frøya Fotball 2. to minutter senere scoret Gjellestad igjen da han gjorde 6-1. En av lagets spillere reduserte til 2-6 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-6.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Frøya Fotball 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Sotra 2 er på førsteplass med seks poeng.

Natnael Soloman var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sotra 2 måle krefter med Vestsiden-Askøy, mens Frøya Fotball 2 møter Trane.