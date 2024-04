Melhus/Gimse fikk en drømmeåpning på kampen da Phillip Sakeus Frengen Øye sendte laget sitt i føringen allerede etter fire minutter, og Vetle Lilleås Brostrøm doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Leon Hovin Høiem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Melhus/Gimse etter tolv minutters spill, og Melhus/Gimse rykket ytterligere ifra da Niklas Hauge Børset økte ledelsen to minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Emil Grøseth la på til 5-0 for Melhus/Gimse noen minutter ut i andre omgang, og seks minutter ut i andreomgangen økte samme lag ved Erik Stedenfeldt Høyem. Høiem scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 like etterpå, og etter 52 minutter scoret Phillip Sakeus Frengen Øye sitt andre mål da han gjorde 8-0. Sju minutter senere var hattricket et faktum for Melhus/Gimse-angriperen, og Høiem sikret seg hattrick da han ordnet 10-0 tre minutter før slutt. Phillip Sakeus Frengen Øye økte ledelsen for Melhus/Gimse da han satte inn 11-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Melhus/Gimses Kristian Hugås Pettersen og Edvard Flatås-nordbotn pådro seg gult kort. For Nidelv fikk Eilif Mjøsund gult kort.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Melhus/Gimse på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Nidelv er på niendeplass med null poeng.

Oliver Selbæk-Ophaug var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Melhus/Gimse spiller neste kamp mot Trond 4. mai, mens Nidelv prøver seg mot Kattem dagen etter.