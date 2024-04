Torjus Haukaas Evju var uheldig og scoret selvmål for Nidelv 2/Utleira 2 etter kun åtte minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Evju var uheldig og satte ballen i eget mål for Nidelv 2/Utleira 2 noen minutter ut i andreomgangen. Miran Najdat Dawoud (Rissa/Stadsbygd/Vanvik G16) scoret på straffe etter 52 minutter, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 4-0 fire minutter senere. Etter 68 minutters spill reduserte Robin Zaya Walle til 1-4 for Nidelv 2/Utleira 2. fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Erik Bones Bremseth satte inn 5-1 for Rissa/Stadsbygd/Vanvik, og seks minutter før slutt økte Rissa/Stadsbygd/Vanvik ved Gustav Fenstad Kvithyll. Mikkel Kornelius Fines satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-7.

Rissa / Stadsbygd / Vanvik serieleder

Etter søndagens kamp er Nidelv 2/Utleira 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Rissa/Stadsbygd/Vanvik er serieleder med seks poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Nidelv 2/Utleira 2. Da møter de Heimdal. Rissa/Stadsbygd/Vanvik skal måle krefter med Byåsen 3 samme dag.