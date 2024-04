Nicolas Haugan ga Tromsø ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Nilsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Tromsø allerede etter seks minutters spill. Tromsø rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen like etterpå, og etter 24 minutter var hattricket et faktum for Tromsø-angriperen. Sigurd Olsen økte til 5-0 for Tromsø etter 37 minutters spill. Seks minutter senere fikk Stabæk straffe. Abel Cedergren scoret 1-5-målet. Aleksander Lilletun Elvebu økte ledelsen da han satte inn 6-1 etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 6-1.

Scoret på straffespark

Seks minutter etter hvilen reduserte Stabæk da Cedergren satte inn 2-6-målet. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vebjørn Hustad Hoel satte inn 7-2 for Tromsø. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Stabæk ved Daniel Valan. Elvebu scoret sitt andre mål da han gjorde 8-3 fem minutter før slutt. Fem minutter senere vartet Cedergren opp med hattrick, og Stabæks Benjamin Gabrielsen scoret 5-8 fra krittmerket etter 90 minutters spill. Immanuel Dameson Silalahi (Stabæk G15) scoret på straffe rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-6.

Tromsøs Nikolai Kristensen, Jonas Gärtner og Hallvard Kollstrøm Pedersen fikk gult kort. For Stabæk fikk Sebastian Frost Eckardt Hansen, Cedergren og Brage Bremnes Stenmark gult kort.

Tromsø topper tabellen

Etter oppgjøret har både Tromsø og Stabæk tre poeng.

Kenneth Sørensen dømte kampen.

20. april er det ny kamp for Tromsø. Da møter de Lillestrøm. Stabæk skal måle krefter med Lillestrøm 4. mai.