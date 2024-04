Seljord tok ledelsen ved Morten Strømstad etter elleve minutter, og Seljord doblet ledelsen fem minutter senere. Eirik Kile Innleggen (Heddal) scoret på straffe etter 24 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-2.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter etter hvilen utlignet Lars Bakkåker Grini for Heddal. Stephen Gaston Kalavo ga Seljord ledelsen igjen etter 63 minutter, men rett etterpå scoret Svendsen for Heddal. Etter 77 minutters spill scoret samme mann sitt andre mål da han gjorde 4-3, og to minutter før slutt fikk Heddal straffespark. Samme spiller satte inn 5-3-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-3.

Heddals Johannes Bogen Hegna, Tor Leiv Krosshus og Adrian Svendsen fikk gult kort. For Seljord fikk Harald Lauvik Gjelstad, Vemund Aamot og Svenn Bakken Braun gult kort.

Spennende runde i vente

Irfan Göktas var dagens dommer.

I neste runde skal Heddal måle krefter med Bamble 25. april, mens Seljord møter Tollnes 2 samme dag.