Beitstad fikk en kjempestart på kampen da Mohammad Ramadan Atto sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutter, og Beitstad doblet ledelsen da Aron Morken Furre satte inn 2-0. Ketil Roli (Beitstad) ble vist det røde kortet etter 24 minutters spill, og Niklas Nytrø reduserte til 1-2 rett etterpå. Kristian Holm Jensen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 38 minutter, og Fram Skatval tok ledelsen ved Sander Fjorden Gjesdal seks minutter senere. Petter Magnus Øyen fant nettmaskene etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2.

Scoret på straffespark

Fram Skatval rykket ytterligere ifra da Gjesdal økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Henrik Sørensen-Skjervold økte ledelsen da han satte inn 6-2 etter 57 minutter. Et kvarter før slutt la Kevin Endré Klevan på til 7-2 for Fram Skatval, og Fram Skatvals Jensen scoret på straffe åtte minutter senere. Fire minutter før slutt reduserte Even Selvnes til 3-8 for Beitstad. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-3.

Espen Skar (Fram Skatval) og Leonard Opdahl (Beitstad) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Fram Skatval på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Beitstad er nummer tolv med null poeng.

Jim Andreas Knutsen dømte kampen.

25. april skal Fram Skatval møte Malvik, mens Beitstad møter Innherred.