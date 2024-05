Målscorere for Flatås: Ola Resellhagen By med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Flatås klatrer til femteplass

Etter tirsdagens kamp er Flatås nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Fosen er på åttendeplass med tre poeng.

Jakob Bratland var kampleder.

6. mai skal Flatås møte Orkanger, mens Fosen møter Astor.