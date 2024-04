Olav Edvardsen sendte Nymark i ledelsen etter tolv minutter, men Sivert Tysse Fylkesnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ved pause sto det 1-1.

Kunne juble til slutt

Lasse Nathaniel Høgmo Breivik sendte Bremnes i føringen etter 59 minutters spill, og Nicklas Aga Hoffgård scoret 3-1-målet etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-1.

Bremnes serieleder

Etter søndagens kamp er Bremnes serieleder på tabellen med ni poeng, mens Nymark er nummer ti med null poeng.

Per Jarle Haugland var dagens dommer.

I neste runde skal Bremnes måle krefter med Trio 3. mai. Nymark møter Lyngbø/Frøya 5. mai.