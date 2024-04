Ida Mork (Malvik/Hommelvik J15) fikk rødt kort etter 19 minutter, men Thea Korsan sendte Malvik/Hommelvik foran da hun satte inn 1-0 etter 33 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Scoret på straffespark

Madelen Bostad Danielsen utlignet da hun satte inn 1-1 tre minutter etter hvilen, og Namsos fikk et forsprang da Ovedia Bjørkli satte inn 2-1 et kvarter før full tid. Linnea Bentsen Følstad sørget for Namsos-jubel da hun satte inn 3-1 rett etterpå, og Mia Celine Engen la på til 4-1 for Namsos da det var spilt en halv time i andre omgang. Namsos' Sunniva Aunli Hofstad scoret fra straffemerket åtte minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-5.

Namsos leder serien

Etter søndagens kamp er Malvik/Hommelvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Namsos er serieleder med seks poeng.

Ayub Essa Hamud var dommer i oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Malvik/Hommelvik. Da møter de Verdal/Inderøy. Namsos skal måle krefter med Steinkjer 7. mai.