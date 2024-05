Amani Jonathan Salumu sendte Seljord i føringen allerede etter ti minutters spill, men Sannidal utlignet til 1-1 da Jakob Eikehaug Tangen satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Sharif Qalandari sørget for at Seljord tok ledelsen på nytt med sin scoring ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Seljord dro ifra

Natnael Amanuel Tesfay gjorde 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Seljord på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Sannidal er nummer fire med tre poeng.

Irfan Göktas var dommer i kampen.

13. mai er det ny kamp for Seljord. Da møter de Sauherad. Sannidal skal måle krefter med Borg 21. mai.