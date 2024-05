Sørfjell tok ledelsen da Niklas Hauer scoret allerede etter seks minutter. Sørfjells Andreas Langnes Midttun scoret selvmål et kvarter før sidebytte. Marius Andre Dreier ga laget sitt et forsprang på nytt da han satte inn 2-1-målet ti minutter senere. Etter 45 minutters spill scoret samme mann igjen da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 etter første omgang.

Forsvarte ledelsen etter pause

Alexander Walle Jensen økte ledelsen da han satte inn 4-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Froland 2 reduserte til 2-4 ved Kasper Berntsen Jørgensen fire minutter senere, og etter 69 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da samme mann reduserte til 3-4. Minuttet før full tid scoret Jensen sitt andre mål da han gjorde 5-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Sørfjells Alexander Walle Jensen pådro seg gult kort.

Sørfjell topper serien

Froland 2 har tapt de siste to kampene.

Etter torsdagens kamp er Froland 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Sørfjell er serieleder med ni poeng.

Bart Frans Flora Mertens var dommer i kampen.

6. mai er det ny kamp for Froland 2. Da møter de Hisøy 3. Sørfjell skal måle krefter med Holvika 9. mai.