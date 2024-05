Express fikk en pangåpning på kampen da Bernard Sarfo Twumasi sendte laget sitt i føringen etter bare seks minutter, og fire minutter senere doblet bortelaget ved Marius Alfsen. Etter 22 minutters spill fikk Express straffespark, og Bendik Liltved Hoel scoret 3-0-målet. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Straffemål

Mons Hovden Nielsen (Lyngdal) satte inn et straffespark ti minutter ut i andre omgang. Lyngdal scoret selvmål ved Andreas Gysland etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Lyngdals Andreas Gysland og Johannes Toft pådro seg gult kort. For Express fikk Alexander Løvdal Tahmasebi Pour, Sijam Vincent Nuri og Marius Alfsen gult kort.

Express klatrer til sjuendeplass

Etter torsdagens kamp ligger Lyngdal på 14. plass på tabellen med ett poeng, mens Express er på sjuendeplass med sju poeng.

Shkelzen Morina var kampleder.

I neste runde skal Lyngdal møte Trauma, mens Express møter Jerv 2.