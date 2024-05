Bartsch sørget for at Lånke 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare seks minutter, og tre minutter senere doblet Lånke 2 ved samme spiller. Victorie Kanifi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lånke 2 etter 36 minutters spill, og Bartsch laget hattrick da han la på til 4-0 ni minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Ble utvist

Etter 77 minutter økte avstanden mellom lagene da Lånke 2-spilleren satte inn 5-0, og fem minutter senere økte Lånke 2 ved Oskar Lothe. Leo Spjøtvold Lyse (Strindheim G19) ble sendt i garderoben fem minutter før slutt, og Aram Omar satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-0.

Bartsch og Daniel Werner Petterson fikk gult kort.

Fortsatt på andreplass

Lånke 2 har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp er Lånke 2 nummer to på tabellen med ni poeng, mens Strindheim er på tiendeplass med null poeng.

Jonas Herje var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lånke 2 spiller neste kamp mot Varden Meråker 14. mai, mens Strindheim møter Varden Meråker 23. mai.