Ariel Sharon Watuwa ga Kvernbit ledelsen etter 22 minutter. Etter 45 minutters spill ble vondt til verre for Flaktveit, da Andreas Sandvik doblet ledelsen for Kvernbit. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Flaktveit og Kvernbit 0-2.

Gabriel Mackenzie Karlsen (Flaktveit G19) og Jakob Herland Pletten (Kvernbit G19) fikk begge gult kort.

Kvernbit topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Flaktveit på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Kvernbit er på topp i serien med ti poeng.

Michael Szajnfeld var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvernbit spiller mot Åsane 12. mai, mens Flaktveit spiller neste kamp mot Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik to dager senere.