Sofie Robertsen sendte Vestnes Varfjell i ledelsen etter 19 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Vestnes Varfjell økte ledelsen

Sandra Saengdee Hjelvik doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 to minutter før slutt, og Elina Pedersen Hjelvik økte ledelsen for Vestnes Varfjell da hun satte inn 3-0 seks minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-3.

Poengjakten fortsetter

Torbjørn Richardsen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestnes Varfjell måle krefter med Gossen, mens Midsund møter Træff/Ekko/Aureosen 2.