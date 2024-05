Mandalskameratene tok ledelsen da Mikkel Laudal scoret etter tolv minutter, men Oliver Torgrimsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Ian Håkonsen sørget for at Mandalskameratene tok ledelsen igjen med sin scoring etter 22 minutters spill. Noen minutter før sidebytte scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-3.

Kontroll etter pause

Jesper Gulowsen Bjørvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Mandalskameratene etter 71 minutter. Fire minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Elias Sølvberg Eriksen reduserte til 2-4. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-4.

Thomas Rødland Kristensen fikk gult kort.

Mandalskameratene leder serien

Det var Mandalskameratenes sjette seier på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Randesund på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Mandalskameratene er på førsteplass med 18 poeng.

Karl Anders Sletten dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randesund spiller neste kamp mot Jerv 7. mai, mens Mandalskameratene spiller neste kamp mot Søgne.