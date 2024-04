Olav Bernhard Vågen Heggøy sendte Trio i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Patrick Grønstøl Hansen fikk nettsus og doblet ledelsen etter bare åtte minutter. Lucas-André Johnsen-Sjo satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Frederik Bergersen Vatle gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 etter 28 minutters spill. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sander Aasen-Pedersen satte inn 4-1, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Ble utvist

Nicklas Brady-Vikene reduserte til 2-4 for Trott/Solid/Stord 2 etter 68 minutter. Kais Abdulhai Kordo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Trio åtte minutter senere. Trott/Solid/Stord 2s Johannes Kloster Nilsen ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort ett minutt før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-2.

Edvin Muratovic pådro seg gult kort.

Trio serieleder

Etter mandagens kamp er Trio på topp i serien på tabellen med sju poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Geir Inge Myrvold var dagens dommer.

21. mai er det ny kamp for Trio. Da møter de Finnås/Bømlo. Trott/Solid/Stord 2 skal måle krefter med Finnås/Bømlo 3. juni.