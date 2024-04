Etter 17 minutter tok Lillesand ledelsen ved Casper Storm Jørgensen, men sju minutter senere scoret Andreas Birkeland Lindtveit for Birkenes. Sondov Vreim Jørgensen sendte Birkenes i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Målshow i andre omgang

Birkenes-spiller Tomas Radwanski satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Martin Mollestad la på til 4-1 for hjemmelaget noen minutter ut i andre omgang. Vertene rykket ytterligere ifra da Røstad økte ledelsen etter 60 minutters spill, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for samme lag rett etterpå. C. Jørgensen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Natan Piotr Gulinski fikk gult kort.

Birkenes topper serien

Birkenes står med full pott så langt i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Birkenes nummer én på tabellen med seks poeng, mens Lillesand er på femteplass med fire poeng.

Sebastian Næss Olsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 3. mai. Birkenes skal spille mot Froland, mens Lillesand møter Donn 2.