Etter 16 minutter tok Hitra 2 ledelsen ved Alexander Berg Glørstad, og et kvarter før pause doblet Hitra 2 ved Laxan Maharajan. Åberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hitra 2 fire minutter senere, og Patrick Aleksander Wilhelmsen Olsen la på til 4-0 fire minutter før sidebytte. 25-åringen scoret igjen da han gjorde 5-0 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0 etter første omgang.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter etter hvilen scoret Åberg igjen da han gjorde 6-0, og Martin Glørstad Jobotn (Hitra 2) satte inn et straffespark etter 58 minutters spill. Åberg gjorde hattrick tre minutter senere, og Håvard Hammer Nordsæther økte ledelsen for Hitra 2 da han satte inn 9-0 etter 77 minutter. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Paulius Gaivenis satte inn 10-0 for Hitra 2, og Hitra 2 rykket ytterligere ifra da Meron Tesfu økte ledelsen åtte minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 11-0.

Alexander Berg Glørstad (Hitra 2) og Emil Østeggen Haugen (Orkla 3) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Hitra 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Orkla 3 er nummer elleve med null poeng.

Morten Hergren var kampleder.

29. april skal Hitra 2 møte Lensvik, mens Orkla 3 møter Orkanger 2.