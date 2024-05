Mahmoud Karbon ga Stjørdals-Blink en tidlig ledelse i kampen, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Samme spiller sendte Stjørdals-Blink foran igjen da han satte inn 2-1 etter 23 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Aron Mehus Hamadeh sørget for jubel da han satte inn 3-1 fire minutter etter pause, og etter 58 minutters spill fullførte Mahmoud Karbon sitt hattrick. Stjørdals-Blink-spilleren scoret igjen da han gjorde 5-1 tre minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Egge/Beitstad på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Stjørdals-Blink er på tredjeplass med ni poeng.

Martin Høivik dømte kampen.

I neste runde skal Stjørdals-Blink måle krefter med Klompen 12. mai. Egge/Beitstad møter Vuku/Stiklestad/Leksdal 13. mai.