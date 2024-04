Aurora-Maria Herstad Spange sendte Storm 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 17 minutter, og Sandra Haugen Bråthen scoret og doblet ledelsen for Storm 2 to minutter før sidebytte. Mari Røysland Skårberg reduserte for Rjukan/Tinn ett minutt senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-1.

Rjukan / Tinn hentet inn ledelsen

Amalie Calderon Hovden utlignet da hun satte inn 2-2, og Rjukan/Tinn tok ledelsen da samme spiller satte inn 3-2 to minutter før slutt. Mille Sofie Reiersen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-3.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp ligger Storm 2 på femteplass på tabellen med to poeng, mens Rjukan/Tinn er på tredjeplass med fire poeng.

Frank Robert Olsen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Storm 2 skal spille mot Borg/Tollnes, mens Rjukan/Tinn møter Treungen.