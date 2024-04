Kristoffer Hernes Henden sendte Varden Meråker i føringen allerede etter fem minutter, men Haagenstad utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Etter 28 minutters spill tok Malvik 2/Hommelvik 2 ledelsen ved samme spiller. Ved pause sto det 2-1.

Malvik 2 / Hommelvik 2 dro ifra

Jonathan Kristoffer Möller scoret for Malvik 2/Hommelvik 2 et kvarter før full tid, slik at resultattavla viste 3-1. Fire minutter senere la Even Rønsberg Didriksen på til 4-1 for Malvik 2/Hommelvik 2. Odin Lian reduserte til 2-4 for Varden Meråker fire minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Malvik 2/Hommelvik 2s Vegard Vullum pådro seg gult kort. For Varden Meråker fikk Alexander Strid og Gorm Hetland Ljung gult kort.

Tok over femteplassen

Etter torsdagens kamp er Malvik 2/Hommelvik 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Varden Meråker ligger på niendeplass med null poeng.

Christoffer Helland Jensen var kampleder.

I neste runde skal Malvik 2/Hommelvik 2 måle krefter med Nidelv 2/Utleira 2 28. april. Varden Meråker møter Fram 30. april.