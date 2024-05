Andresen sendte Start i føringen etter 25 minutter, og Frida Abrahamsen scoret og doblet ledelsen for Start etter 36 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Målshow etter pause

Mia Olsen Leinan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Start etter 67 minutter, og Elise Ånensen Vindheim økte ledelsen for Start da hun satte inn 4-0 seks minutter før slutt. Innbytter June Kvamsø økte ledelsen da hun satte inn 5-0 to minutter senere, og etter 90 minutters spill scoret Andresen igjen da hun gjorde 6-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-0.

Nye poeng skal deles ut

Fana har tapt sine tre første kamper.

Etter søndagens kamp ligger Start på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Fana er på tiendeplass med null poeng.

Anne-Katrine Kjebekk Thomsen dømte kampen.

I neste runde skal Start møte Klepp, mens Fana møter Stabæk 2.