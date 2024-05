Radøy fikk en pangåpning på kampen da Noah Tangen sendte laget sitt i føringen etter kun to minutters spill, men Ferdinand Fløisand utlignet for Baune 2 seks minutter senere. Sander Villanger sendte Radøy i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 et kvarter før pause, og Radøy-spiller Tobias Kvalheim satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Fem minutter før sidebytte økte samme lag ved samme spiller, og like etterpå la Villanger på til 5-1 for samme lag. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-1.

Dro ifra

Samme lag rykket ytterligere ifra da Noah Tangen økte ledelsen noen minutter etter hvilen, og Radøy-spilleren fikk sitt hattrick etter 44 minutter. Taim Alhakim reduserte til 2-7 etter 65 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-2.

Tok steg på tabellen

Det var årets første seier for Radøy.

Etter onsdagens kamp ligger Radøy på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Baune 2 er på niendeplass med null poeng.

Asbjørn Farestveit Olsen var kampleder.

4. mai er det ny kamp for Baune 2. Da møter de Nordre Holsnøy. Radøy skal måle krefter med Nordhordland 2 9. mai.